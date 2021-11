Coppa Italia Eccellenza, pareggio a reti bianche tra Città di Mola e Martina: si deciderà tutto al ritorno

Tutto rinviato alla gara di ritorno: il match di andata della semifinale del raggruppamento B del Città di Mola contro il Martina è infatti terminato a reti bianche, lasciando l'esito della qualificazione tutto in bilico. Allo stadio Comunale di Capurso è andata in scena una contesa tutto sommato equilibrata, col primo tempo che non ha regalato particolari emozioni. Ad inizio ripresa si presenta un'importante occasione per gli uomini allenati da Vito Castelletti: al 51' l'arbitro assegna un calcio di rigore, Bonasia batte ma il portiere avversario Maggi respinge. Inutileil forcing finale del Città di Mola: finisce 0-0, si deciderà tutto nella sfida dello stadio Tursi in programma il 18 novembre. E domenica 7 novembre torna il campionato, con l'impegno casalingo contro il Di Benedetto Trinitapoli.