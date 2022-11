Coppa Italia Eccellenza: Polimnia-Unione Sportiva Mola, domani il derby di ritorno del quadrangolare

Giovedì 17 novembre torna l'appuntamento con la Coppa Italia di Eccellenza. In programma infatti le gare di ritorno del quadrangolare della terza fase: allo stadio Madonna d'Altomare si giocherà il ritorno del derby tra Polimnia e Unione Sportiva Mola (calcio d'inizio alle ore 14:30).

Nella partita di andata i rossoverdi sono stati autori di un autentico blitz che consente loro di essere in una buona posizione di vantaggio. 3-1 il risultato finale del match disputato lo scorso 3 novembre: le reti di Marasciulo (doppietta) e Iaia per il Polimnia, mentre Souare è andato a segno per i biancazzurri. All'Unione Sportiva Mola dunque serve un'impresa per ribaltare l'esito del risultato.

Nell'altra gara del mini-torneo si sfideranno Canosa e Manfredonia. L'andata è terminata 2-1 per la formazione foggiana.