Coppa Italia Eccellenza, ritorno del primo turno: i risultati delle squadre baresi

Sono andate in scena le gare di ritorno del primo turno della Coppa Italia di Eccellenza, con le squadre baresi impegnate su quattro campi diversi. Il Corato ha pareggiato il 2-0 subito a Bisceglie ma è stato eliminato ai calci di rigore, mentre l'Unione Sportiva Mola ha strapazzato il Borgorosso Molfetta nel derby; sconfitta indolore per l'Arboris Belli, tris del Polimnia ai danni della Vigor trani. Di seguito la panoramica completa dei risultati, con le squadre qualificate evidenziate in grassetto.

Coppa Italia Eccellenza, i risultati delle gare di ritorno