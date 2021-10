Coppa Italia Eccellenza, secondo turno: il Ginosa batte il Città di Mola al fotofinish

Cade il Città di Mola al Comunale di Capurso nella gara di andata del secondo turno della Coppa Italia di Eccellenza, con la qualificazione alla prossima fase che si complica in vista del ritorno. A spuntarla è stato il Ginosa al fotofinish, trionfando per 2-1. Sono proprio gli ospiti a partire meglio e ad aprire le danze al 30': Bitetti crossa e imbecca Scatigna che insacca al volo. La gara è combattuta ed intensa, il finale regala diverse emozioni. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, all'85', Diagne pareggia i conti mettendo a segno la terza rete di fila dopo la doppietta rifilata al San Severo domenica scorsa; tuttavia il Città di Mola si lascia trovare scoperto e subisce una ripartenza finalizzata da Saani, che chiude i conti al 91' e regala ai suoi un importantissimo successo in trasferta.