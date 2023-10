Coppa Italia Eccellenza: l'Arboris Belli elimina il Polimnia, rimonta in extremis per il Molfetta

L'Arboris Belli ha sorpreso in una gara frizzante il Polimnia, allo stadio Scianni-Ruggieri, dopo l'1-1 maturato nella gara di andata. I rossoverdi hanno sfiorato il vantaggio nel secondo tempo con Tarantino e Satalino, mentre agli ospiti è stato annullato al 62' un gol di Manelli per fuorigioco; l'Arboris Belli ha però trovato il gol decisivo nel finale, con Amodio.

In serata, allo stadio Paolo Poli, il Molfetta ha subito in avvio la rete di Kone ma poi ha ribaltato il Bisceglie (che aveva vinto per altro l'andata per 1-0), nei minuti finali: decisivi Lavopa e Di Fulvio per la qualificazione.

Coppa Italia Eccellenza, i risultati del ritorno del secondo turno