Pink Bari, addio alla Coppa Italia: la Juventus Women si impone per 4-1

Squadra in casa Pink Bari

La Pink Bari saluta la Coppa Italia Femminile: nell'ultimo match del girone E, andato in scena allo stadio Veneziani di Monopoli, le ragazze guidata da Cristina Mitola sono state sconfitte per 4-1 dalla Juventus Women. Alle pugliesi serviva un'impresa per accedere ai quarti finale: nel primo tempo la formazione bianconera ha confezionato il doppio vantaggio grazie a Bonfantini (18') e Nilden (47'); il secondo tempo si è aperto col tris firmato da Caruso al 50', a cui è seguita la rete della bandiera di Fedotova arrivata al 69'. A chiudere l'incontro ancora Bonfantini, che al 73' ha siglato la sua personale doppietta.