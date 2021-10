La Pink Bari non si ferma e vince anche in Coppa Italia: 3-2 alla Roma

Non si ferma la corsa della Pink Bari, nemmeno in Coppa Italia: la formazione allenata da Cristina Mitola infatti è riuscita a battere la Roma nella prima gara del girone E della competizione, presso il campo Sportivo Certosa di Centocelle. Un successo di carattere, avvenuto in rimonta. Al 10' sono le padroni di casa a passare in vantaggio grazie al sigillo di Silvi in occasione di un calcio d'angolo; la Pink Bari si scuote e ribalta completamente la situazione, con l'attaccante Spryridonidouche sale in cattedra mettendo a segno una doppietta al 17' e al 31' sugli sviluppi di un corner. Al 39' il 3-1 firmato da Fedotova. Ad inizio ripresa Mitola inserisce Errico e Syduk per Bonacini e Riboldi, la Pink Bari controlla la gara, anche se nel finale Siejka si fa espellere: al 97' Orlando insacca direttamente da calcio di punizione. Finisce così, la Pink Bari vince e inizia al meglio la propria avvenutra in Coppa Italia