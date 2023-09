Coppa Italia Promozione, andata primo turno: le gare delle squadre baresi

Coppa Italia Promozione al via. In attesa dell'inizio del campionato, domenica 3 settembre partirà il primo turno con le partite di andata; quelle di ritorno invece sono in programma per giovedì 21 settembre.

Sono cinque le formazioni baresi che scenderanno in campo questo weekend, ben quattro di queste si affronteranno in due derby: l'Atletico Acquaviva ospiterà il Santeramo, che nella passata stagione ha disputato il torneo di Prima Categoria, mentre il Capurso giocherà tra le mura amiche contro il Bitritto Norba. Impegno casalingo per la Virtus Palese, contrapposto al Don Uva. Le partite inizieranno alle 15:30.

Primo turno Coppa Italia Promozione, il programma delle squadre baresi