Coppa Italia Promozione, l'Atletico Acquaviva viene sconfitto a domicilio dalla Nuova Spinazzola

Cade l'Atletico Acquaviva nel match di andata del secondo turno della Coppa Italia di Promozione. Allo stadio Giammaria infatti la Nuova Spinazzola è riuscita ad avere la meglio col risultato di 2-1. I padroni di casa puntano sul proprio possesso palla anche se non riescono a pungere: nella prima frazione di gara infatti non si registrano particolari sussulti fino a quando, al 32', Ariani non sblocca il risultato grazie ad un preciso calcio di punizione batutto quasi dal limite dell'area. La formazione allenata dal tecnico Michele Delle Foglie cerca di reagire spingendosi in avanti ma è la Nuova Spinazzola a segnare ancora. Sugli sviluppi di una rimessa laterale Ariani raccoglie una carambola e batte l'incolpevole Loschiavo (69'). L'Atletico Acquaviva reagisce ed accorcia le distanze con Cannone servito in area da Faliero: nel finale il forcing dei rossoblù alla ricerca del pareggio si rivela sterile, la Nuova Spinazzola resiste e porta a casa una fondamentale vittoria.