Coppa Italia Promozione, il Bitritto Norba fa pari e patta con il Foggia Incedit

Pari e patta per il Bitritto Norba nellla semifinale di andata della Coppa Italia contro il Foggia Incedit, allo stadio Scirea. 2-2 il risultato finale, al termine di una vivace gara carattterizzata da un autentico botta e risposta. Ad andare avanti sono stati i padroni di casa, grazie al sigillo al 20' di Loseto direttamente su calcio di punizione; gli ospiti hanno poi replicato al 32' con Caggiano. Nella ripresa il Foggia Incedit si è portato in avanti ed è riuscito a firmare il sorpasso al 60', quando Ferrantino ha insaccato un calcio di punizione dal limite dell'area avversaria. Ma la formazione biancoverde non ha mollato e così, sugli sviluppi di un corner, Gagliardi è stato abile ad insaccare il 2-2 finale: la gara di ritorno è in programma per giovedì 17 marzo.