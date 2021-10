Coppa Italia Promozione, doppio Genchi regala la vittoria al Bitritto Norba contro la Rinascita Rutiglianese

É il Bitritto Norba a trionfare nelll'andata del secondo turno della Coppa Italia di Promozione, nel confronto con la Rinascita Rutiglianese andato in scena allo stadio Scirea. 2-0 il risultato finale, arrivato dopo una buona prova dei padroni di casa a cui comunque gli ospiti hanno risposto non demordendo. Nella prima parte la gara è bloccata, ma poi ci pensa l'attaccante Genchi a rompere gli equilibri direttamente su calcio di punizione al 22'. Il Bitritto Norba impone il proprio ritmo alla partita e macina occasioni, colpendo tre legni in occasione del pallonetto di Loseto, un'altro calcio piazzato di Genchi e ancora con Loseto direttamente da calcio d'angolo; la Rinascita Rutiglianese si è fatta vedere in avanti grazie alle iniziative di Minervino e Pacucci, anche se a chiudere i giochi ci ha pensato di nuovo Genchi al 91' firmando così la sua doppietta personale e il quarto gol totale nella competizione.