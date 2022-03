Coppa Italia Promozione, Ferrantino punisce il Bitritto Norba: in finale va il Foggia Incedit

Il Bitritto Norba dice addio alla finale della Coppa Italia di Promozione. Dopo il match di andata terminato 2-2 allo stadio Scirea, la formazione guidata da Michele Carella è stata battuta per 1-0 dal Foggia Incedit nella gara di ritorno che si è disputata al campo FIGC: decisiva in tal senso la rete del centrocampista Ferrantino, abile ad accaparrarsi di un pallone vagante sugli sviluppi di una rimessa laterale e ad infilare in rete con un destro da fuori area (nono centro stagionale per lui); inutile il forcing nel finale degli ospiti: il Bitritto Norba perde così 3-2 nel punteggio totale e saluta la competizione ad un passo dall'ultimo atto.