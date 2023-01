Coppa Italia Promozione, il quadrangolare della terza fase: previsto il derby tra Virtus Mola e Atletico Acquaviva

Al via la terza fase della Coppa Italia della Promozione pugliese. Le sette squadre attualmente in corsa per la vittoria finale sono state divise in un triangolare e in un quadrangolare: nel secondo mini-torneo saranno impegnate Virtus Mola e Atletico Acquaviva, che si affronteranno giovedì 12 gennaio allo stadio comunale Antonucci di Bitetto (calcio d'inizio alle ore 18:30).

I biancazzurri si sono qualificati eliminando il Capurso con una vittoria per 2-1 all'andata e una per 2-0 al ritorno; i rossoblù, invece, hanno avuto la meglio sulla Virtus Locorotondo (entrambe le partite terminarono per 2-1 in favore della formazione barese). Nell'altro match del quadrangolare è previsto il faccia a faccia tra Lucera e Nuova Spinazzola.