Coppa Italia Promozione: la Virtus Mola accede alla terza fase con un 3-0 rifilato al Capurso

Dopo il successo per 2-1 nella gara di andata del secondo turno della Coppa Italia di Promozione, la Virtus Mola si è imposta anche nel ritorno contro il Capurso: presso il campo comunale Antonucci di Bitetto i biancazzurri hanno trionfato per 3-0 strappando il pass per la terza fase. Protagonisti della gara Spalierno, Dibello e Lopraino. La Virtus Mola prosegue dunque il proprio cammino nella competizione, stop invece per il Capurso