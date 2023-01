Coppa Italia Promozione: la Virtus Mola cade nel ritorno contro l'Atletico Acquaviva ma passa il turno (1-0)

I biancazzurri accedono alla finale del quadrangolare della terza fase della competizione in virtù della vittoria per 2-0 ottenuta all'andata. Ai rossoblù non è bastato il gol messo a segno da Guglielmi