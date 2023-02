Coppa Italia Promozione: la Virtus Mola espugna il campo della Nuova Spinazzola nella finale del quadrangolare (1-0)

Preziosa vittoria in trasferta per i biancazzurri che si aggiudicano un vantaggio per la partita di ritorno, che sarà decisiva per strappare l'approdo alla finalissima della competizione. Decisivo la rete di Strippoli