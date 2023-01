Coppa Italia Promozione, la Virtus Mola si aggiudica il primo atto del derby con l'Atletico Acquaviva (2-0)

Va alla Virtus Mola il derby di andata valevole per il quadrangolare della terza fase della Coppa Italia di Promozione, che ha visto come avversario l'Atletico Acquaviva. 2-0 il risultato finale del match andato in scena allo stadio comunale Antonucci di Bitetto: i biancazzurri si sono imposti con una rete per tempo, segnate rispettivamente da Azzariti e Turitto. La Virtus Mola potrà affrontare la gara di ritorno avendo già in tasca una bella fetta della qualificazione.