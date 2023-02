Coppa Italia Promozione, la Virtus Mola va ko contro la Nuova Spinazzola e manca l'accesso alla finale (2-1)

Si spengono sul più bello le aspirazioni della Virtus Mola nel raggiungere la finalissima della Coppa Italia Promozione. Presso il campo comunale Antonucci di Bitetto infatti la Nuova Spinazzola ha trionfato per 2-1 e ha ribaltato così il risultato di 1-0 maturato nella gara di andata, in favore dei biancazzurri: a portare in vantaggio gli ospiti è stato Ladogana, rete seguita dal momentaneo pareggio firmato da Strippoli; successivamente Ariani è riuscito ad insaccare la rete del definitivo sorpasso. Nel finale non va a segno il forcign della Virtus Mola, che saluta così la competizione ad un passo dall'ultimo atto.