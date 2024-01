Coppa Italia Promozione, Virtus Palese: 3-3 contro l'Atletico Acquaviva e qualificazione alla finale del quadrangolare

La Virtus Palese strappa il pass per la finale del quadrangolare della Coppa Italia Promozione. Allo stadio Giammaria è andato in scena un 3-3 contro l'Atletico Acquaviva, che ha premiato i biancorossi per via del maggior numero di gol segnati in trasferta (l'andata era finita 1-1).

I padroni di casa si sono portati in vantaggio già al 4', grazie ad Abrescia; tuttavia gli ospiti nel giro di un quarto d'ora hanno perfezionato la rimonta con Beroshvili al 9' e De Giglio al 26'. Al 42' però i rossoblù hanno riequilibrato l'incontro in occasione della botta di Gernone ma, al 52', un errore difensivo ha permesso a Castellano di siglare il 3-2 in favore dei biancorossi. Praticamente allo scadere, al 90', Cubaj ha firmato il definitivo pareggio dell'Atletico Acquaviva, che però non è bastato.

La Virtus Palese continua così il suo cammino: ora ci sarà da affrontare il Lucera, che ha eliminato il Canusium battendolo per 5-1 al ritorno (all'andata i foggiani avevano avuto la meglio per 4-1).