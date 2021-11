Coppa Italia Promozione: il Bitritto Norba batte la Rinascita Rutiglianese al ritorno e si qualifica al terzo turno

Forte del 2-0 conquistato tra le mura amiche nella gara di andata, il Bitritto Norba non sbaglia allo stadio Comunale e si impone anche al ritorno contro la Rinascita Rutiglianese, nel match valevole per il secondo turno della Coppa Italia di Promozione. Gli ospiti fin da subito impongono il proprio ritmo alla partita e costruiscono diverse occasioni, anche se il portiere Narducci risponde presente; per i padroni di casa opportunità con Michele Ferro che per poco non coglie il suggerimento di Carelli. La prima frazione termina a reti bianche, ma il Bitritto Norba alza ulteriormente i giri del motore e colpisce due volte, prima con Modesto al 74' e poi col rigore di Genchi al 92' (l'attaccante tocca quota 5 gol nella competizione). Finisce 2-0, il Bitritto Norba avanza al terzo turno, la Rinascita Rutiglianese saluta la Coppa Italia.