Coppa Italia Promozione, ritorno del primo turno: i risultati delle squadre baresi

Nel corso di questa domenica sono andate in scena le gare di ritorno della Coppa Italia di Promozione. L'Atletico Acquaviva ha passato il turno battendo di nuovo la Rinascita Rutiglianese, mentre il Capurso con un 2-0 ha eliminato il Bitritto Norba dopo il 4-4 dell'andata; la Virtus Palese ha pareggiato per 2-2 contro la Nuova Spinazzola ma non è bastato per ribaltare il risultato dell'andata. Sospesa Virtus Mola-Levante Azzurro sull'1-0 per i padroni di casa per un infortunio del direttore di gara. Di seguito la panoramica dei risultati, in grassetto le squadre qualificate alla seconda fase.

Coppa Italia Promozione, i risultati delle squadre baresi