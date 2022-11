Coppa Italia Promozione, ritorno del secondo turno: il programma delle squadre baresi

Ritorna la Coppa Italia di Promozione. Giovedì 10 novembre infatti andranno in scena i match di ritorno del secondo turno: in campo saranno impegnate tre squadre baresi, ossia Virtus Mola, Capurso e Atletico Acquaviva.

Le prime due si affronteranno in un altro derby (ore 18:00), dopo quello di andata terminato 2-1 per i biancazzurri andati a segno con Loseto e Spalierno; di Lepore, nelle battute finale, la marcatura del Capurso arrivata su calcio di rigore. L'Atletico Acquaviva partirà con lo stesso risultato nella gara che si disputerà allo stadio comunale Viale Olimpia, contro la Virtus Locorotondo: allo stadio Giammaria Genchi e Pesce in gol per i rossoblù, mentre la Virtus riuscì a segnare grazie a Diwouta Ewane. Calcio d'inizio fissato alle 14:30