Coppa Italia Promozione: Virtus Mola, domani primo atto del duello con la Nuova Spinazzola

Torna la Coppa Italia Promozione, con il match di andata della finale del quadrangolare che ha visto finora protagonista la Virtus Mola. I biancazzurri saranno impegnati allo stadio Alen Fasciano per affrontare l'ostica Nuova Spinazzola: il calcio d'inizio è fissato per giovedì 9 febbraio alle ore 15:00.

Mettere a referto un buon risultato per poi giocarsi la qualificazione nella gara di ritorno è fondamentale per la Virtus Mola, che per arrivare fino a questo punto ha dovuto battere l'Atletico Acquaviva (vittoria per 2-0 all'andata, sconfitta per 1-0 al ritorno); la Nuova Spinazzola invece ha avuto la meglio sul Lucera: pareggio per 1-1 in terra foggiana, vittoria di 2-1 tra le mura amiche.