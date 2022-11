Coppa Italia Serie C, il Monopoli cade ai supplementari e viene eliminato: vince il Crotone per 3-2

Girone C

Il Monopoli combatte ma alla fine cade contro il Crotone dopo una partita entusiasmante e viene eliminato dalla Coppa Italia di Serie C. Allo stadio Ezio Scida la formazione calabrese si è imposta per 3-2 ai supplementari: i padroni di casa si sono portato sul 2-0 nel primo tempo, grazie all'autogol di Radicchio al 9' e al centro di Panico giunto al 33'. Successivamente però è salito in cattedra Starita, che ha ristabilito l'equilibrio con una doppietta personale (reti al 39' e al 64'); ai supplementari il Crotone trova il gol decisivo al 111', grazie al subentrato Cantisani. Il Monopoli saluta così la competizione.

Coppa Italia Serie C, Crotone-Monopoli: il tabellino

Marcatori: 9’ Radicchio (Autorete), 33’ Panico (C), 39’ Fella (M), 64’ Starita (M), 111’ Cantisani (C).

F.C. CROTONE (4-3-3): Dini, Bernardotto, Vitale (46’ Giannotti, 79’ Giancotti), Papini, Rojas, Crialese, Spaltro (64’ Cantiani), Panico (92’ Filosa), Yakubiv, Pannitteri, Tumminello (92’ Abbruzzese). A disposizione: Branduani, Gattuso, Golemic, Bove, Gomez, Petriccione, Mogos, Tribuzzi, Calapai, Chiricò. Allenatore: Franco Lerda.

S.S. MONOPOLI 1966 (3-5-2): Nocchi; De Santis, Bizzotto (50’ Cristallo), Radicchio; Viteritti, Rolando (80’ Corti), De Risio (80’ Piarulli), Manzari (115’ Ahmetaj), Falbo; Starita (67’Montini), Fella. A disposizione: Vettorel, Avogadri, De Vietro, Sorgente, Cascella. Allenatore: Giuseppe Pancaro.

Arbitro: Matteo Centi di Viterbo. Assistenti: Roberto Allocco della sezione di Bra e Federico Linari della sezione di Firenze. IV: Benito Saccà della sezione di Messina.

Ammoniti: Panico (C), De Santi (M), Rolando (M), Falbo (M), Giannotti (C), Giancotti (C), Cristallo, Espulsi: -.

Note: recupero 1’ p.t., 5’ s.t; angoli 5-10.

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Monopoli