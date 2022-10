Coppa Italia Serie C: il Monopoli la spunta sul Taranto e accede al secondo turno

Serie C Girone C

Il Monopoli si sbarazza del Taranto e accede al secondo turno della Coppa Italia di Serie C. Allo stadio Iacovone i biancoverdi sono riusciti ad avere la meglio nel derby per 2-1: protagonisti Manzari, che ha sbloccato il risultato al 27', e il subentrato Corti abile a firmare il raddoppio all'88'; per i padroni di casa ha accorciato le distanze il solito Guida, ma ormai c'era poco tempo per riacciuffare la gara. Dopo questa vittoria, nella prossima fase in programma il 2 novembre, il Monopoli affronterà il Crotone.

Taranto-Monopoli, il tabellino

Marcatori: 27’ Manzari (M), 88’ Corti (M), 90’ Guida (T).

TARANTO FC 1927 (3-5-2): Russo, Manetta, Labriola (46’ Evangelisti), Granata (61’ Antonini), De Maria, Panattoni (60’ Raicevic), Mazza, Romano (46’ Ferrara), Vona, Mastromonaco, Lamonica (46’ Guida). A disposizione: Vannucchi, Caputo, Infantino, Maiorino, Tommasini, Romano A. Allenatore: Capuano.

S.S. MONOPOLI 1966 (4-4-2): Nocchi; Viteritti, Fornasier (46’ De Risio), Bizzotto, Falbo; Manzari (85’ Rolando), Hamlili (61’ Vassallo), Piccinni, Starita (70’ Bussaglia), Fella, Simeri (61’ Corti). A disposizione: Avogadri, Iurino, Montini, Radicchio, Ahmetaj, Cascella, Cirrottola. Allenatore: Laterza.

Arbitro: Giuseppe Vingo di Pisa. Assistenti: Riccardo Pintaudi di Pesaro e Alessandro Marchese di Napoli. IV: Gabriele Sciolti di Lecce.

Ammoniti: Hamlili (M), Mazza (T), Starita (M), Vassallo (M). Espulsi:/

Note: recupero /p.t., 4’ s.t; angoli 3-9.

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Monopoli