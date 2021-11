Bitonto, De Luca dopo il successo sul Casarano: "Buone risposte dai ragazzi, abbiamo fatto una partita attenta"

Squadra in casa

Il Bitonto ha ottenuto la qualificazione ai sedicesimi di finale della Coppa Italia di Serie D riuscendo ad avere la meglio sul Casarano, allo stadio Capozza, dopo aver vinto la lunga ed estenuante lotteria dei rigori per 6-5 (il punteggio nei 90' regolamentari era di 0-0). Non può che essere contento l'allenatore dei neroverdi Claudio De Luca, che nel post-gara ha commentato così la prestazione dei suoi.

Queste le parole di De Luca raccolte dai canali ufficiali del Bitonto: "Abbiamo impostato bene il gioco diverse volte, a noi interessava guardare questa competizione come il campionato perché è importante allo stesso modo. Per il resto i ragazzi hanno risposto bene, non era facile, abbiamo fatto una partita attenta concedendo pochissimo. Forse dovevamo essere più cattivi quando c'era da fare l'ultimo passaggio. I rigori? Siamo stati bravi e concentrati, anche fortunati".

Sui singoli: "Guardando i minutaggi e quello che era successo nelle precedenti partite ho deciso di preparare la staffetta Lattanzio-D'Anna, era una situazione prevista. Poi ho deciso di mettere dentro anche Santoro perché in quel momento della gara ci poteva dare le caratteristiche tecniche per l'attacco e anche in previsione dei rigori".