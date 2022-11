Coppa Italia Serie D, domani si svolgeranno i trentaduesimi di finale: in campo Team Altamura e Molfetta

Torna la Coppa Italia di Serie D: mercoledì 2 novembre, infatti, andranno in scena i trentaduesimi di finale della competizione. In campo scenderanno due formazioni baresi, ossia il Team Altamura e il Molfetta. Per la formazione guidata dal tecnico Ciro Ginestra ci sarà da disputare il derby pugliese contro il Fasano allo stadio Curlo, mentre i ragazzi di Renato Bartoli sarà di scena allo stadio Conte per affrontare la Puteolana.

Nel primo turno il Team Altamura ha avuto la meglio ai rigori sul Gravina (1-1 dopo i novanta minuti); il Molfetta invece è riuscito a prolungare il cammino battendo 2-0 il Bitonto.