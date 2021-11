Coppa Italia Serie D, il Bitonto viene eliminato dal Gladiator ai sedicesimi: decide Tomi

Il Bitonto saluta la Coppa Italia di Serie D. Nel match valevole per i sedicesimi di finale che si è giocato allo stadio Mario Piccirillo, di Santa Maria Capua Vetere, la formazione allenata da Claudio De Luca è stata sconfitta dal Gladiator per 1-0. Nel primo tempo gli ospiti ci mettono molta intensità, ma i campani resistono: nel giro di pochi istanti il Bitonto va vicinissimo al vantaggio, prima col tentativo di Mariani respinto quasi sulla linea da Sall e poi con D'Anna, su cui interviene il portiere Savelloni. Nella ripresa la gara non si sblocca almeno fino alle battute finali, quando il portiere Carotenuto entra duro su Barone, dopo un errore della difesa barese: l'arbitro estrae il cartellino rosso. La punizione viene realizzata da Tomi all'83': il Bitonto prova il tutto per tutto ma non riesce a pareggiare. Finisce così, i neroverdi salutano la competizione.