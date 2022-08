Coppa Italia Serie D, il Molfetta elimina il Bitonto: decisiva la doppietta di Coratella

Squadra in casa

Il Molfetta Calcio si aggiudica il derby di Coppa Italia di Serie D contro il Bitonto. Al Paolo Poli finisce 2-0 a favore dei biancorossi che accedono al secondo turno della competizione ed eliminano i neroverdi, grazie alla doppietta dell’attaccante Coratella. I biancorossi, dinanzi ad un pubblico in festa, dimostrano di esser già in forma e pronti per l’inizio del campionato.

Molfetta (3-4-3): Crispino; Di Modugno, Panebianco, Lobjanidze; Stasi, Salvemini, Longo, Colaci; Manzo (C); Coratella, Tedesco.

Panchina: Marchitelli, Ilari, Leone, Leonetti, Fucci, Ciannamea, Romio, Sifanno, Massarelli.

Allenatore: Bartoli.

Bitonto (4-3-3): Figliola; Riefolo, Chiaradia, Silletti, Lucchese; Tangorre, Losavio, Clemente; Figliolia, Palazzo (C), Mariani.

Panchina: Petrarca, Gianfreda, Muscatiello, Guarnaccia, Petrignani, Cutrone, Taurino, Maffei, Acella.

Allenatore: Loseto.

LA CRONACA DELLA GARA:

Fischio d’inizio Molfetta – Bitonto

4° Azione offensiva del Bitonto che attacca con Palazzo, ma viene stoppato dalla difesa biancorossa.

9° Tiro dalla lunga distanza del Capitano Manzo dalla distanza, che finisce fuori.

17° Il Bitonto va vicino al vantaggio con Mariani. Risultato fermo sullo 0 a 0.

30° GOL MOLFETTA! Servito in area rasoterra dalla sinistra, Coratella controlla ed esegue una buona conclusione che trafigge Figliola per l’1-0 del Molfetta.

37° Il Bitonto prova a reagire con una conclusione di Palazzo, ma Crispino è attento.

45° Un minuto di recupero.

45°+1 Fine primo tempo. Molfetta – Bitonto 1 – 0.

46° Inizia il secondo tempo al “Paolo Poli”.

51° Bitonto prova a pareggiare la partita, ma il tiro di Figliolia viene respinto.

61° GOL MOLFETTA! Contropiede magistrale del Molfetta che viene finalizzato con Coratella che, servito al centro dell’area per una sorta di rigore in movimento, non sbaglia il colpo che vale doppietta e 2-0.

64° Molfetta vicino al terzo gol con Tedesco. Il Bitonto riesce a difendersi agregiamente.

78° Protagonista il portiere Crispino, che respinge la conclusione del neroverde.

90° Quattro minuti di recupero.

90°+4 Il Molfetta vince 2-0 contro il Bitonto e accede al Secondo Turno della Coppa Italia Serie D. Decisivo per i biancorossi Coratella con la sua doppietta.

Fonte: comunicato ufficiale Molfetta Calcio