Coppa Italia Serie D, il Team Altamura la spunta ai rigori contro il Gravina

Squadra in casa

Squadra in casa Team Altamura

Va al Team Altamura il derby della Murgia del primo turno della Coppa Italia Serie D: nell'incontro andato in scena allo stadio D'Angelo, i biancorossi (che nel turno preliminare hanno eliminato il Matera) si sono imposti ai calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. Nel primo tempo sono stati gli ospiti a rendersi pericolosi con Romano e Gonnella, poi la ripresa si è vivacizzata al 66' quando Bertolo ha portato in vantaggio i padroni di casa grazie ad un colpo di testa sugli sviluppi di un corner; al 71' però Kharmoud ha ristabilito subito l'equilibrio. Alla fine il passaggio del turno si è deciso, come già accennato, dagli undici metri: a pesare è stato il palo colpito dal Gravina con Giglio.

Arbitro: Gabriele Sciolti (LE)

Assistenti: Gianmarco Spagnolo e Francesco Minerva (LE)

TEAM ALTAMURA (3-5-2)

Spina, Lacassia, Bertolo, Bolognese, Schiavino, Dipinto, Murtas, Prinari (26’ st Ganci), Croce, Caputo (38’st. Molinaro), Casiello (31’ st Farinola). A DISPOSIZIONE: Guido, Errico, Kanoutè, Ganci, Serra, Venanzio, Farinola, Molinaro, Sosa. ALLENATORE: Ginestra

FBC GRAVINA (3-5-2)

Mascolo, Parisi, Romano (15’ st Galardi), Giglio, Lauria, Sanzone, Gonella (15’ st Tommasone), Kharmoud, Actis (31’ st Cusimano), Chacon (45’ st Murania), Bruno (15’ st. Perrelli). A DISPOSIZIONE: Cocchia, Gambicchia, Perrelli, Galardi, Cusimano, Marania, Rosini, Tommasone, Giglio. ALLENATORE: RAGONE/SUMMA

Note:

MARCATORI: 14’ st Bertolo (Alt) – 19’ st Kharmoud (Gra)

ANGOLI. Pt 4-0 ---- totali 7-1

AMMONITI: Prinari 24’ pt (Alt) – Lauria 55’ (Gra)

RECUPERI: PT +2 ---- ST +4

Spettatori: 1800 di cui circa 200 ospiti.

HL Primo Tempo

32’ ALT – Tacco di Croce esterno della rete

40’ ALT – Reclama fallo di mano in area di rigore del Gravina

41’ GRA – Actis tira alto su fondo

42’ ALT – Cross Casiello testa di Croce out

44’ ALT – Reclama rigore per atterramento Pinto

HL Secondo Tempo

26’ st - ALT gol Bertolo di testa su calcio d’angolo

20’ st – GRA Pareggio di Kharmoud con un diagonale dalla destra

CALCI DI RIGORE - SEQUENZA:

GRA – Tommasone gol (0.1)

ALT – Bolognese gol (1-1)

GRA – Sanzone gol (1-2)

ALT – Molinaro gol (2-2)

GRA – Lauria gol (2-3)

ALT – Sosa gol (3-3)

GRA – Kharmoud gol (3-4)

ALT – Ganci gol (4-4)

GRA – Giglio palo (4-4)

ALT – Farinola gol (5-4)

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Team Altamura