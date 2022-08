Coppa Italia Serie D, il Team Altamura stende il Matera di misura

Buona la prima per il Team Altamura che non stecca l'esordio ufficiale della stagione 2022/2023: i biancorossi infatti si sono imposti per 1-0 nel turno preliminare della Coppa Italia Serie D contro al Matera, nel match che si è svolto allo stadio XXI settembre Franco Salerno. L'esito dell'incontro è stato deciso nei primi minuti, quando l'attaccante Caputo, arrivato nel corso della sessione di mercato estiva dal Nardò, ha insaccato la rete della vittoria al 10': dopo aver mantenuto il risultato nella ripresa, il Team Altamura ha strappato il pass per la prossima fase della competizione-