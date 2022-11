Coppa Italia Serie D, Molfetta eliminato: la Puteolana la spunta ai rigori

Squadra in casa

Squadra in casa Puteolana

Il Molfetta saluta la Coppa Italia di Serie D dopo la lotteria dei calci di rigore: allo stadio Domenico Conte è stata infatti la Puteolana ad avere la meglio nel confronto valevole per i trentaduesimi della competizione. Nel primo tempo i biancorossi vanno vicini al gol con Coratella, poi sono stati i padroni di casa a sfiorare la rete in occasione degli spunti di Di Palma e Longo; nel finale di gara è stato Vivacqua a rendersi pericoloso, ma non è servito. Poi i tentativi dagli undici metri: a risultare decisivi sono stati gli errori di Montinaro, Tedesco e Manzo. Il Molfetta ha così incassato l'eliminazione.