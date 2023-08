Coppa Italia Serie D, per il Gravina ecco il derby pugliese con la Fidelis Andria

In attesa dell'inizio del campionato (al via domenica 10 settembre), il Gravina calcherà ufficialmente il campo domenica 27 agosto: per quella data infatti è il turno preliminare della Coppa Italia di Serie D, con i gialloblù che dovranno affrontare in trasferta la Fidelis Andria.

Il match si giocherà allo stadio Degli Ulivi, alle ore 16:00. Il Gravina ha affrontato l'ultima volta i federiciani nella stagione 2020/2021, in due occasioni dove è stata la Fidelis a prendere il sopravvento: il 6 gennaio 2021, in terra andriese, i biancazzurri la spuntarono per 1-0, mentre il 18 aprile allo stadio Vicino si imposero per 2-0. Per il Gravina sarà dunque il primo atto di una stagione che vedrà la squadra guidata ancora da Raimondo Catalano, rinforzata di recente con l'innesto dell'attaccante ex Catanzaro e Virtus Francavilla Francesco Puntoriere.