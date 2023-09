Coppa Italia Serie D, primo turno: Bitonto e Team Altamura affronteranno Barletta e Fasano

La Serie D scalda i motori in attesa dell'inizio del campionato. In questo weekend, precisamente domenica 3 settembre, andrà in scena il primo turno della Coppa Italia di categoria con diverse squadre pugliesi impegnate in campo. Da ricordare che si giocherà in gara secca e che, in caso di paritò nei 90' regolamentari, si stabilirà la squadra qualificata tramite i calci di rigore.

Dopo l'eliminazione del Gravina per mano della Fidelis Andria nel turno preliminare, sono rimaste in gioco due squadre baresi. Il Bitonto di Valeriano Loseto affronterà in trasferta allo stadio Puttilli l'ostico Barletta, mentre l'ambizioso Team Altamura guidato da Domenico Giacomarro se la vedrà contro il Fasano allo stadio Curlo.

Ecco il programma completo: