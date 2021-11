Coppa Italia Serie D, Team Altamura-Molfetta posticipata alle 18:00. Le info sulle modalità di acquisto dei biglietti

Squadra in casa

Squadra in casa Team Altamura

Team Altamura e Molfetta si ritroveranno di fronte nel derby valevole per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia di Serie D, in programma allo stadio Tonino D'Angelo mercoledì 3 novembre. La gara, inizialmente programmata per le ore 14:30, è stata posticipata alle 18:00.

Nel primo turno della competizione la formazione allenata da Renato Bartoli è riuscita a battere il Lavello 1-0, grazie alla rete siglata da Pinto nella ripresa; i biancorossi guidati da Luigi Pezzella invece ha avuto al meglio ai calci di rigore contro il Gravina per 4-1, dopo che la sfida era terminata 0-0 ai regolamentari.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Team Altamura, sui propri canali ufficiali, riguardo le modalità d'acquisto dei biglietti:

È tempo di Coppa!

Domani, mercoledi 3 novembre alle ore 18:00, nel nostro Tonino D'Angelo sfideremo il Molfetta per i trentaduesimi di Coppa Italia Serie D.

Info biglietti

??Intero Tribuna Laterale 7€

??Intero Tribuna Centrale 10€

??Under 12 anni - Ingresso Gratuito

I biglietti si potranno acquistare al botteghino dello stadio dalle ore 17:00.

Si prega di rispettare tutte le norme anti Covid-19.

Info Ticket Settore Ospiti

Informiamo tutti i sostenitori del Molfetta che i biglietti del settore ospiti saranno disponibili presso lo Stadio Tonino D’Angelo a partire dalle ore 17.

Recarsi direttamente all’ingresso dedicato al settore ospiti dove sarà previsto un botteghino dedicato.

Costo biglietto: €7