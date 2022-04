Bari, la Coppa della Lega Pro a disposizione dei tifosi per un selfie

C'è ancora tanta euforia per la promozione in Serie B del Bari, che da sabato sarà impegnato nella Supercoppa di Serie C. Dopo il bagno di folla ricevuto a seguito della partita contro il Palermo, i tifosi - oltre a potersi recare allo stadio per incitare i propri beniamini contro il Südtirol - avranno un'altra occasione per festeggiare la vittoria del Girone C.

La società biancorossa, infatti, ha comunicato che per venerdì 29 e sabato 30 aprile, è stato allestito un "selfie corner" all'interno dell'official store di Corso Cavour dove i tifosi potranno scattare una foto con la Coppa della Lega Pro.

La coppa sarà in esposizione venerdì 29 aprile dalle 16:30 alle 20:30 e sabato 30 aprile dalle 10:00 alle 13:00.