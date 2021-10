Corato travolgente contro l'Atletico Vieste: vittoria per 4-1 e primo posto in classifica assieme al Barletta

Il Corato vola e aggancia il primo posto della classifica del girone A del campionato di Eccellenza pugliese, seppur in coabitazione con il Barletta. Allo stadio Riccardo Spina i neroverdi dominano l'Atletico Vieste portandosi a casa la quarta vittoria in altrettante partite. I padroni di casa partono bene ma quasi subito gli ospiti si prendono il pallino del gioco: Cotello approfitta di un errore difensivo e firma il vantaggio al 28', poi Obodo raddoppia al termine di un'azione corale imbastita proprio con Cotello (41') e Bozzi fa tris su contropiede al 45'. Il risultato della gara è già indirizzato, anche se al 49' l'Atletico Vieste trova il gol della bandiera firmato da Tusiano, dalla lunga distanza trafigge Addario. Il Corato controlla e non soffre, chiudendo definitivamente la contesa grazie al secondo gol di Bozzi al 63', in semirovesciata: la punta classe 1987 tocca così quota 4 reti in questo torneo. Una bella prova di forza e autorità da parte della truppa allenata da Massimiliano Olivieri.