Corato, domenica c'è il big match contro il Manfredonia: indetta la giornata 'Pro-Corato'

Big match in vista per il Corato, che domenica 6 novembre allo stadio Coppi di Ruvo di Puglia ospiterà il Manfredonia primo in classifica (calcio d'inizio alle ore 14:30). La società neroverde ha reso noto che per la partita è stata istituita la giornata 'Pro-Corato': il costo unico del biglietto sarà di 5 euro, mentre l'ingresso gratuito verrà riservato per gli Under 16; abbonamenti invece non saranno validi.

Al momento i neroverdi sono terzi in classifica nel girone A dell'Eccellenza pugliese, con 13 punti a referto (4 vittorie, un pareggio e una sconfitta) tenendo conto che dovrà essere recuperato il secondo tempo della gara contro il Foggia Incedit il prossimo 10 novembre (la gara fu interrotta sullo 0-0 dopo un infortunio dell'arbitro). Sono dodici i gol messi a segno, cinque quelli subiti. Nella passata stagione, il Corato riuscì ad avere la meglio per 2-0 grazie alle reti di Obodo al 48' e Di Rito al 62'.