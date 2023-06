Corato, il bilancio della stagione: un percorso oltre le aspettative

Nonostante la premessa di dover paritre con un gruppo giovane e rinnovato, il Corato è stato protagonista di una grande stagione: i neroverdi guidati da Fabio Di Domenico sono arrivati al terzo posto strappando un pass per i playoff, dove è arrivata l'eliminazione per mano del Bisceglie con uno 0-0 (per via della seconda piazza guadagnata dai nerazzurro stellati). Insomma, un cammino positivo che può fungere da base in vista della prossima annata.

Il Corto, come già accennato, ha concluso l'annata al terzo posto in classifica mettendo a referto 54 punti: 16 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte lo score totale. I gol fatti sono stati 47, solo 22 invece quelli subiti (terza miglior difesa del girone A dopo quella di Bisceglie e Manfredonia). Il traguardo della postseason è stato tagliato proprio all'ultima giornata, grazie alla vittoria sul San Severo e alla contemporanea sconfitta dell'Unione Sportiva Mola contro il Bisceglie.