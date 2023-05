Corato, il bilancio di fine stagione: "Entro il 15 giugno valuteremo se ci saranno le basi per il progetto"

La dirigenza della società USD Corato Calcio 1946 a poco più di due settimane dalla conclusione della stagione 2022/2023, traccia un bilancio su ciò che è stato.

I risultati ottenuti sul campo sono stati di gran lunga superiori a quelli preventivati ad inizio anno e siamo orgogliosi di quanto fatto dentro e fuori dal rettangolo verde.

In qualità di dirigenti del club, siamo grati a tutti gli sponsor e a tutti coloro che hanno sostenuto la squadra neroverde durante l'intera stagione. Il contributo degli appassionati di calcio coratini è stato fondamentale per il successo ottenuto, e ci riteniamo orgogliosi di avere dalla nostra un patrimonio sportivo così importante ed affezionato.

Tuttavia, siamo a ribadire che gli annosi problemi irrisolti, vedi questione stadio, ci obbligano ad emigrare lontano da Corato e minano seriamente la volontà di continuare a costruire un futuro solido e sostenibile con questa squadra.

Siamo una società orizzontale che si nutre della partecipazione di aziende che ci accompagnano nel progetto, l’anormalità divenuta normalità di giocare sempre “fuori casa” ci penalizza oltremodo, in quanto la visibilità che possiamo offrire agli sponsor è sempre molto limitata, così come limitata è la partecipazione dei tifosi, non avendo tutti la possibilità di spostarsi agevolmente in altra città per assistere ad un incontro di calcio.

In virtù degli elementi sopra citati, la dirigenza tornerà immediatamente al lavoro e si prodigherà per il bene della società. Abbiamo già in programma degli incontri con l’amministrazione comunale e gli sponsor e abbiamo fissato nel 15 giugno il termine ultimo per valutare se fattivamente potremo porre le basi per continuare a costruire qualcosa di buono per lo sport locale.

Siamo fiduciosi, ma consapevoli che serviranno opere concrete per far sì che questa stessa dirigenza possa riconfermarsi e lavorare in maniera proficua anche per la stagione 2023/2024.

Fonte: comunicato ufficiale Corato