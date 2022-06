Corato, l'iscrizione al campionato di Eccellenza sarà realtà: Maldera e Di Zanni restano come sponsor

Il Corato si iscriverà al prossimo campionato di Eccellenza pugliese. Questo quanto reso noto dalla società neroverde, che verrà sostenuta a livello di sponsor dal presidente Giuseppe Maldera e dal vice Antonio Di Zanni; inoltre, nei prossimi giorni verrà definito il nuovo organigramma societario.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Corato tramite i propri canali ufficiali:

Il cuore dell'USD Corato Calcio 1946 continuerà a battere.

Dopo le incertezze dei giorni scorsi, conseguenti alla mancanza di un proprio terreno di gioco, che metteva in pericolo il futuro del sodalizio, la riunione di ieri dell'Usd Corato calcio, ha sancito di fatto che la stessa si iscriverà al campionato di Eccellenza e potrà ripartire, grazie al supporto dei precedenti dirigenti e al sostegno esterno del Presidente Maldera e del suo vice Di Zanni, che contribuiranno solo come sponsor.

La società tutta, coglie altresì l'occasione per ringraziare per l'encomiabile lavoro, il D.S. Vito Tursi, il mister Massimiliano Olivieri, l'intero staff tecnico ed i calciatori.

A loro un "In bocca al lupo", semaforo verde per la società, che in un prossimo comunicato renderà noto il nuovo organigramma societario.