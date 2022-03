La marcia del Corato prosegue: vittoria per 2-0 sul Manfredonia

Prosegue la marcia del Corato, che ha avuto la meglio sul Manfredonia nel match disputatosi allo stadio Coppi di Ruvo di Puglia. La formazione guidata da Massimiliano Olivieri l'ha spuntata per 2-0, grazie alle reti di Obodo al 48' e Di Rito (dodicesimo centro stagionale per lui) al 62': si tratta dell'undicesimo risultato utile consecutivo, nello specifico è la seconda vittoria di fila dopo quella dello scorso weekend sul campo del Team Orta Nova. Il Corato sale a quota 54 punti al secondo posto in classifica, a 7 lunghezze dal Barletta capolista in questo turno corsaro sul campo dell'Unione Calcio Bisceglie (risultato di 3-2).