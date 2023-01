Corato, rinforzo per la retroguardia: dal Bitonto arriva Alessandro Guarnaccia

Nuovo arrivo in casa Corato. La società neroverde ha annunciato il tesseramento di Alessandro Guarnaccia, terzino sinistro e all'occorrenza difensore centrale. Il classe 2003, che in passato ha militato nel settore giovanile del Monopoli, è reduce dall'esperienza trascorsa al Bitonto: dal 2020 fino alla prima parte dell'attuale stagione ha raccolto in tutto 23 presenze tra campionato e Coppa Italia Serie D. "Ringrazio la società per la fiducia riposta in me -ha dichiarato Guarnaccia tramite una nota ufficiale del club- Sono contentissimo di questa nuova esperienza, mi farò trovare sempre carico e pronto!"