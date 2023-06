Corato, scelto il nuovo allenatore: Salvatore Maurelli prende il posto di Fabio Di Domenico

Cambio in panchina per il Corato. Dopo la positiva stagione 2022/2023, conclusa con il terzo posto nella regular season e l'eliminazione nella semifinale dei playoff del girone A contro il Bisceglie, saluta Fabio Di Domenico. A seguito di questa decisione, presa in accordo tra le parti, la dirigenza ha nominato come nuovo allenatore Salvatore Maurelli: nella scorsa stagione ha guidato la Virtus Palese nel girone A di Promozione, mentre in passato è stato al timone della Fortis Altamura dal 2016 al 2019, formazione con cui ha ottenuto il salto tramite playoff in Eccellenza nel 2018.

Salvatore Maurelli nuovo allenatore del Corato, il comunicato ufficiale

È ufficiale: Salvatore Maurelli è stato scelto come nuovo allenatore della USD Corato calcio 1946 per il campionato d'Eccellenza Pugliese girone A della stagione 2023/24.

La dirigenza ha confermato la sua volontà di puntare su un allenatore con esperienza nel lavoro con i giovani, seguendo la linea tracciata nella passata stagione da Fabio Di Domenico, al quale vanno i nostri migliori auguri per il futuro della sua carriera.

Questa nuova avventura rappresenta un nuovo inizio per il Corato calcio.