Corato, tutto pronto per la sfida playoff al Bisceglie: ecco come sono andati i precedenti della regular season

Squadra in casa

Squadra in casa Bisceglie 1913

I playoff dell'Eccellenza pugliese sono ormai alle porte: la postseason prenderà ufficialmente il via domenica 30 aprile. Il Corato, nel primo turno, dovrà affrontare il Bisceglie allo stadio Ventura (calcio d'inizio alle ore 16:30) con l'obiettivo di vincere e regalarsi la finale del girone A contro il Manfredonia. Non sarà ua sfida semplice quella che vedrà gli uomini guidati da Fabio Di Domenico alla seconda forza del raggruppamento.

In ogni caso il Corato ha dimostrato di sapersela giocare nei due confronti della regular season. Tra le mura amiche dello stadio Coppi, il 20 novembre 2022, arrivò uno 0-0 mentre in trasferta ci fu un 1-1: Alla classica rete da ex firmata da Nicolas Di Rito al 19', il Corato rispose grazie al centro di Federico Frappampina giunto all'87'.