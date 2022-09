Corato, volto nuovo a centrocampo: Antonio Cannito è un nuovo calciatore neroverde

Nuovo arrivo in mediana per il Corato. Il club neroverde ha infatti tesserato l'esperto centrocampista Antonio Cannito: nella passata stagione il classe 1988 ha militato nel Martina, ottenendo la promozione in Serie D dopo aver raccolto circa 19 presenze. Montescaglioso, Massafra e Fortis Altamura sono tra le altre squadre per cui ha giocato durante la sua carriera.

Calciomercato Corato, ecco Antonio Cannito: il comunicato ufficiale dei neroverdi

Nuovo colpo per il Corato Calcio, qualità a centrocampo con Antonio Cannito!

Una carriera di tutto rispetto quella di Cannito, che comincia nel 2007 giocando col Fortis Murgia in serie D.

Succesivamente intraprende un percorso della durata di 10 anni nella Fortis Altamura alternando tra promozione ed Eccellenza, per poi passare al Massafra nella stessa categoria.

Vince il campionato 2021-2022 col Martina Franca, e quest'anno, per la stagione 2022-2023, darà tutto se stesso con l'USD Corato Calcio.

"Sono contentissimo di sposare questo progetto che punta principalmente sui giovani, è sempre piacevole lavorare con loro. Ho giocato col Corato solo in qualità di avversario e ho sempre apprezzato la loro realtà. Adesso sono molto onorato di viverla in primo piano facendo parte della squadra!"