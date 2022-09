Cosenza-Bari, le pagelle 1-1: Cheddira "no limits", Terranova ritrovato

Seconda vittoria in campionato, anche questa in trasferta, per il Bari, corsaro sul campo del Cosenza. Un altro successo targato Walid Cheddira, autentico trascinatore dei biancorossi in questo primo scorcio di stagione.

Per Mignani, ad ogni modo, c'è da essere soddisfatto non soltanto della produzione offensiva, ma anche dell'attenzione messa dai suoi per blindare il risultato, in particolare nella ripresa dopo un primo tempo in cui i padroni di casa avevano avuto diverse occasioni per far male.

I migliori Today

Cheddira 7: Per la difesa del Cosenza è un pericolo costante, i difensori di casa però, pur con qualche difficoltà riescono a limitarlo. Il futuro nazionale marocchino, benché guardato a vista, trova comunque il modo di far male con un colpo di testa in torsione che non dà scampo a Matosevic e decide il match confermandosi un vero e proprio fattore.

Caprile 6,5: Un'altra prestazione importante per il 2001 veronese, bravissimo a murare Merola sul risultato di 0-0 e a tenere chiusa per la prima volta in stagione la porta biancorossa.

Terranova 6,5: Sembra un calciatore ritrovato rispetto alle prime uscite in cui era apparso in difficoltà. Attento come quando salva di testa una rovesciata di Merola, grintoso e determinato, prova a farsi vedere anche in attacco con un destro respinto da Matosevic.

Ricci 6,5: Bene soprattutto quando c'è da proporsi. Suo l'assist per la rete di Cheddira. Nel secondo tempo va vicino alla gloria personale ma Matosevic gli dice no.

Maiello 6,5: Gara di lotta e di governo per il centrocampista biancorosso, bravissimo a gestire i ritmi, a fare da schermo davanti alla difesa e a far partire l'azione.

Salcedo 6,5: Spezzone di gara per il ragazzo arrivato dall'Inter che inganna tutti dando l'illusione del gol con un destro che finisce fuori di pochissimo.

I peggiori Today

Antenucci 5,5: Non raggiunge la sufficienza soltanto per il rigore sbagliato che poteva indirizzare l'incontro sin dalle prime battute. Dopo l'errore si intestardisce, cercando di rimediare. Meglio nel secondo tempo, quando sfiora il gol con un bel destro d'esterno che finisce fuori di un soffio.

Cosenza-Bari 0-1: pagelle e tabellino

COSENZA (4-2-3-1): Matosevic 5,5; Rispoli 5,5 (62' Gozzi), Rigione 5, Vaisanen 5, Martino 6; Voca 6 (80' Calò sv), Brescianini 6 (72' Butic 5,5); Brignola 6,5, Merola 6 (62' D'Urso 5,5), Florenzi 5,5; Larrivey 5 (72' Zilli 5,5). A disp.: Marson, Kornvig, Meroni, Camigliano, Vallocchia, Venturi, Sidibe. All. Dionigi 5,5.

BARI (4-3-1-2): Caprile 6,5; Pucino 6, Terranova 6,5, Di Cesare 6,5, Ricci 6,5; Mallamo 6 (81' Benedetti sv), Maiello 6,5, Folorunsho 6; Botta (77' Salcedo); Antenucci 5,5 (81' Cangiano 6), Cheddira 7 (90'+3 Vicari sv). A disp.: Frattali, D'Errico, Zuzek, Scheidler, Mazzotta, Ceter, Bellomo, Dorval. All. Mignani 6,5.

Arbitro: Gariglio di Pinerolo

Assistenti: Zingarelli - Miniutti

IV: Ancora

VAR: La Penna

AVAR: Vecchi

Marcatori: 45'+3 Cheddira (B)

Note - ammoniti Florenzi, Vaisanen, Brignola (C) Di Cesare, Cangiano, Folorunsho (B). Cooling break al 23' e al 69'. Espulso Florenzi (C) per doppia ammonizione all'89', Antenucci (B) fallisce un calcio di rigore al 5'. Recupero: 4' pt, 'st