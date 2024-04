Cosenza-Bari 4-1, le pagelle: sfacelo biancorosso, non si salva nessuno

Il Bari è stato spazzato via nello scontro diretto per la salvezza sul campo del Cosenza, perdendo 4-1. Ora i Galletti sono al terzultimo posto dopo un'altra prova disastrosa in quella che era una delle gare più delicate della stagione. Ora anche i play-out sembrano un obiettivo difficile da raggiungere.

Cosenza-Bari: le pagelle dei biancorossi

Pissardo 5,5: Preferito a Brenno ha poche colpe sui gol ma chiude con quattro reti sul groppone.

Pucino 5: Prova a impegnare Micai con un piazzato ma soffre tanto difensivamente. Dal 75' Dorval: sv

Di Cesare 5: Aveva definito la partita più importante della finale dell'11 giugno, ma non è riuscito a trasmettere il messaggio ai compagni. Crolla anche lui.

Vicari 5: Male come tutta la difesa. Da un suo fallo ingenuo nasce il gol su punizione di Calò.

Ricci 4: In occasione dei primi due gol del Cosenza fa tutto quello che non dovrebbe fare un difensore.

Maita 4,5: Prestazione che stride con le sue parole nel post gara di Bari-Pisa, in cui rivendicava di non far parte di una squadra scarsa.

Benali 5: Ci mette volontà ma col passare dei minuti perde lucidità. Diffidato, non ci sarà col Parma.

Aramu 5: Inizia l'azione del gol del 2-1 servendo Sibilli, autore del tiro-cross per Nasti. Imbuca per Nasti che prende il palo, ma non ha guizzi. Dal 60' Morachioli 5: Contributo nullo.

Sibilli 5: Propizia il gol di Nasti, poi nel secondo tempo gli grida platealmente addosso.

Kallon 5: Nel primo tempo prova a scuotere la squadra con i suoi strappi. Nella ripresa evapora. Dal 75' Bellomo 4: Entra nervosissimo, viene espulso per aver messo le mani al collo a Calò.

Nasti 5,5: Segna il gol della speranza a fine primo tempo, in avvio di ripresa colpisce il palo. La sua partita finisce lì.

Giampaolo 5: Vara un 4-2-3-1 poco sostenibile e i suoi sono sotto di due reti dopo neanche 20 minuti. Non riesce a correggerla in corsa e i suoi finiscono con un torello.

Cosenza-Bari 4-1: voti e tabellino

COSENZA (3-5-2): Micai 6; Camporese 6, Venturi 5,5, Meroni 6,5; Marras 6,5 (62' Florenzi 6), Zuccon 6, Calò 7,5, Antonucci 6,5, D'Orazio 6,5; Tutino 7,5 (70' Forte 7), Mazzocchi 7. A disp.: Lai, Marson, Cimino, Gyamfi, Crespi, Viviani, Canotto, Frabotta. All. Viali 7.

BARI (4-2-3-1): Pissardo 5,5; Pucino (75' Dorval), Di Cesare, Vicari 5, Ricci 4; Maita 4,5 (87' Acampora sv), Benali 5 (87' Achik sv); Kallon (75' Bellomo), Sibilli 5, Aramu 5,5 (60' Morachioli); Nasti. A disp.: Brenno, Matino, Lulic, Guiebre, Zuzek, Edjouma, Zanaboni. All. F. Giampaolo.

Arbitro: Zufferli di Udine

Assistenti: Capaldo - Trinchieri

IV: Madonia

VAR: Paterna

AVAR: Paganessi

Marcatori: 5' Mazzocchi (C), 17' Tutino (C), 44' Nasti (B), 79' Calò (C), 88' Forte (C)

Note - ammoniti 39' Venturi (C), 41' Zuccon (C), 45'+4 D'Orazio (C), 52' Benali (B), 61' Pucino (B), 72' Micai (C). Espulsi: 82' Bellomo (B) Recupero: 3', 5'.