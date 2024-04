Cosenza-Bari 4-1: biancorossi umiliati al Marulla. È terzultimo posto

Il Bari esce con le ossa rotte dallo scontro diretto con il Cosenza: al San Vito-Marulla è finita 4-1 per i padroni di casa, che ormai possono considerarsi salvi. Per i biancorossi, invece, si sta rapidamente materializzando l'incubo della retrocessione diretta visto il terzultimo posto in classifica.

Ancora una volta i Galletti si sono fatti infilare in avvio concedendo il primo gol a Mazzocchi dopo appena cinque minuti dal calcio d'inizio. Il raddoppio firmato dall'ex Tutino su assist dell'altro ex Marras è arrivato poco dopo il quarto d'ora di gioco. Nasti, altro ex della sfida, ha illusoriamente riacceso le speranze dei pugliesi al 44'.

Nella ripresa, iniziata con un palo colpito dallo stesso Nasti, la squadra di Federico Giampaolo ha provato nervosamente ad accorciare le distanze ma nell'ultimo quarto d'ora è crollata, incassando il gol del 3-1 di Calò su punizione, e dopo essere rimasta in dieci per l'espulsione di Bellomo si è liquefatta subendo il poker di Forte, finendo tra gli "olé" del pubblico cosentino.

A tre giornate dal termine della stagione regolare, restano le partite con Parma (in casa), Cittadella (in trasferta) e Brescia (in casa). La prima contro i Ducali che cercheranno la promozione diretta è in programma al San Nicola mercoledì 1° maggio alle 18. La matematica ancora non condanna il Bari, ma è chiaro che ormai evitare la retrocessione in Serie C è una missione disperata.

Cosenza-Bari: la cronaca

Cambia ancora la formazione del Bari, disposto col 4-2-3-1. Tra i pali c'è Pissardo al posto di Brenno, in difesa Pucino rileva Dorval. Maita e Benali i due davanti alla difesa, mentre la trequarti alle spalle di Nasti ci sono Kallon, Sibilli e Aramu.

Dopo 2' primo tiro del Cosenza con una punizione di Calò dai 30 metri direttamente in porta, Pissardo riesce a deviare in corner. E su una situazione analoga, al 5' ennesimo gol subito in avvio dai biancorossi: punizione scodellata in area da Calò, sponda per Mazzocchi che da due passi appoggia in rete e batte Pissardo. All'8' sugli sviluppi di un corner proteste biancorosse per un sospetto tocco con il braccio nell'area cosentina, per Zufferli è tutto regolare. Al 10' Tutino prova il tiro da fuori ma il pallone finisce alto sopra la traversa. D'Orazio al 13' si fa largo sull'out mancino e crossa al centro per Mazzocchi che colpisce di testa senza inquadrare la porta, sul proseguo dell'azione Calò va al tiro ma non inquadra lo specchio. Il raddoppio del Cosenza arriva al 17' orchestrato da due ex: fuga di Marras sulla destra, traversone basso per Tutino che col piattone sinistro batte Pissardo di prima intenzione. Azione fotocopia al 21', questa volta il portiere del Bari riesce a respingere. Al 29' tiro di Kallon da fuori area deviato in corner. Il Bari dopo aver regalato la prima mezz'ora dà i primi timidi segnali di risveglio. Al 34' punizione nei pressi della bandierina: cross di Aramu per Kallon che di testa conclude sul fondo. Al 36' mischia nell'area calabrese, il Bari reclama per un altro fallo di mano ma il rapido check arbitrale non ravvisa scorrettezze. Al 40' Pucino su punizione calcia direttamente in porta da posizione defilata, Micai si salva in corner. Al 44' il Bari accorcia le distanze: Aramu trova Sibilli al limite dell'area, dopo un paio di dribbling in una selva di gambe cosentine tiro-cross corretto in porta da Nasti in posizione regolare.

In avvio di ripresa Viali sostituisce l'ammonito Venturi con Fontanarosa. Dopo un tiro debole di Mazzocchi parato da Pissardo, azione ben più pericolosa del Bari che al 48' colpisce un palo con Nasti, che era stato servito da Aramu. Sfortunati i biancorossi. Al 56' ci prova Benali col sinistro dall'interno dell'area ma viene chiuso in corner. Sugli sviluppi dell'angolo altra mischia, al termine della quale Sibilli lascia partire una frustata mancina fuori di poco a fil di palo. Primo cambio tra i biancorossi allo scoccare dell'ora di gioco con Morachioli che prende il posto di Aramu, mentre nel Cosenza dentro Florenzi per Marras e Cimino per Zuccon. A 20' dal 90' Forte prende il posto di Tutino tra i padroni di casa mentre Giampaolo al 75' manda in campo Bellomo e Dorval per Kallon e Pucino. Il Cosenza chiude il match al 79' con uno splendido calcio di punizione di Calò dai 25 metri indirizzato all'incrocio, imprendibile per Pissardo. All'82' rosso diretto per Bellomo per aver messo le mani al collo nei confronti di Calò. Minuto 86' fuori Calò sostituito da Viviani. Nel Bari Acampora per Maita e Achik per Benali. Dilagano i calabresi all'88' in contropiede con Forte.

Cosenza-Bari 4-1: il tabellino

COSENZA (3-5-2): Micai; Camporese, Venturi, Meroni; Marras (62' Florenzi), Zuccon, Calò, Antonucci, D'Orazio; Tutino (70' Forte), Mazzocchi. A disp.: Lai, Marson, Cimino, Gyamfi, Crespi, Viviani, Canotto, Frabotta. All. Viali.

BARI (4-2-3-1): Pissardo; Pucino (75' Dorval), Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita (87' Acampora), Benali (87' Achik); Kallon (75' Bellomo), Sibilli, Aramu (60' Morachioli); Nasti. A disp.: Brenno, Matino, Lulic, Guiebre, Zuzek, Edjouma, Zanaboni. All. F. Giampaolo.

Arbitro: Zufferli di Udine

Assistenti: Capaldo - Trinchieri

IV: Madonia

VAR: Paterna

AVAR: Paganessi

Marcatori: 5' Mazzocchi (C), 17' Tutino (C), 44' Nasti (B), 79' Calò (C)

Note - ammoniti 39' Venturi (C), 41' Zuccon (C), 45'+4 D'Orazio (C), 52' Benali (B), 61' Pucino (B), 72' Micai (C). Espulsi: 82' Bellomo (B) Recupero: 3', 5'.