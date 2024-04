Cosenza-Bari: probabili formazioni e dove vederla in tv

Tre punti nelle ultime nove partite, con sei sconfitte e tre pareggi. Questo il misero rendimento dell'ultimo periodo che ha portato il Bari a scivolare in zona play-out nella classifica di Serie B.

Con 36 punti a quattro giornate dal termine della stagione regolare, la salvezza evitando gli spareggi per non retrocedere è un obiettivo dannatamente complicato per i biancorossi, attesi da uno scontro da brividi in casa del Cosenza, diretta concorrente per restare tra i cadetti che avrà dalla sua un vantaggio di tre punti e il fattore campo.

Sabato 27 aprile alle 16:15 al "San Vito-Marulla" la squadra affidata dalla scorsa giornata all'ex tecnico della Primavera Federico Giampaolo, subentrato al posto di Beppe Iachini (il terzo tecnico esonerato sulla panchina dei Galletti nell'arco della stagione) si gioca un'importante fetta di salvezza, in un momento che definire complicato è un eufemismo.

Oltre alla crisi di risultati (la vittoria manca dal match casalingo con la FeralpiSalò del 17 febbraio scorso) e a un'identità tattica e di gioco che non è mai stata definita, il Bari deve infatti fare i conti con una situazione emergenziale nel reparto avanzato, determinata dagli acciacchi dei suoi.

A riprova di quanto il momento sia delicato, le lacrime di capitan Di Cesare, che mercoledì scorso in un'emotiva conferenza stampa ha definito la gara contro i calabresi "più importante di quel giorno lì", riferendosi all'11 giugno 2023, la data della finale play-off della scorsa stagione persa con il Cagliari.

Come arriva il Cosenza

Il Cosenza, che annovera ben sei ex biancorossi (Micai, Camporese, Frabotta, D'Orazio, Marras e Tutino) è reduce dall'esaltante poker inflitto a domicilio alla Reggiana e con una vittoria effetturebbe il definitivo scatto salvezza. Il tecnico dei Lupi della Sila, William Viali non potrà contare sugli squalificati Praszelik e Voca. Dovrebbe far parte dei convocati anche Calò, che ha lavorato a parte per quasi tutta la settimana, mentre sono da valutare le condizioni di Crespi. Pochi dubbi su quello che potrebbe essere l'undici titolare: il 3-5-2 con Micai tra i pali, dovrebbe prevedere il terzetto difensivo composto da Meroni, Venturi e Camporese. Calò è il titolare in regia, ma se non dovesse farcela al suo posto ci sarà Viviani. Zuccon e Antonucci agiranno da mezzali, mentre le corsie esterne saranno quasi certamente presidiate da Marras e D'Orazio. In attacco confermata la coppia formata da Tutino e Mazzocchi.

Come arriva il Bari

La squadra biancorossa allenata da Federico Giampaolo si presenterà al "San Vito-Gigi Marulla" accompagnata da 2000 tifosi ma in grande emergenza in attacco. Non ci saranno né Diaw, alle prese con i soliti problemi alla schiena, né Puscas, operato dopo la frattura alla mano sinistra. Anche per questo è stato aggregato alla prima squadra l'attaccante della Primavera, Emanuele Zanaboni (2005). Out anche Maiello per un fastidio al retto femorale, mentre torna a disposizione il laterale mancino Guiebre. I Galletti dovrebbero scendere in campo con il 4-3-3. Tra i pali, nonostante la prova negativa col Pisa, dovrebbe essere concessa fiducia a Brenno e la linea difensiva dovrebbe essere composta da Di Cesare e Vicari al centro, affiancati da Dorval e Ricci sulle fasce. A centrocampo Maita e Sibilli dovrebbero affiancare Benali, mentre a supporto di Nasti, altro grande ex della sfida nonché unico centravanti a disposizione di Giampaolo, è probabile la presenza di Kallon, che ha ben figurato col Pisa, e di Morachioli in vantaggio su Aramu.

Cosenza-Bari: probabili formazioni

COSENZA (3-5-2): Micai; Meroni, Camporese, Venturi; Marras, Zuccon, Calò, Antonucci, D'Orazio; Tutino, Mazzocchi. All. Viali

BARI (4-3-3): Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita, Benali, Sibilli; Kallon, Nasti, Morachioli. All. F. Giampaolo

Arbitro: Zufferli di Udine

Assistenti: Capaldo - Trinchieri

IV: Madonia

VAR: Paterna

AVAR: Paganessi

Cosenza-Bari: i precedenti

La sfida tra Cosenza e Bari conta 35 precedenti ufficiali. Nel testa a testa tra le due squadre è in vantaggio il club pugliese con 17 vittorie contro i 10 successi dei calabresi mentre 8 partite sono finite in parità. Nei 17 incontri giocati a Cosenza i padroni di casa hanno vinto 8 volte, mentre il Bari si è imposto in 6 occasioni e 3 partite sono finite con un pari.

Nel corso di questa stagione, l'incrocio è avvenuto alla 18ª giornata nel match disputato il 23 dicembre al San Nicola, finito 0-0. L'ultimo precedente a Cosenza, invece, risale al 10 settembre 2022, e vide prevalere i biancorossi 0-1 con il gol vittoria realizzato al 49' da Walid Cheddira.

Cosenza-Bari: dove vederla in tv e in streaming

Cosenza-Bari, valevole per la 35ª giornata di Serie B, verrà trasmessa in tv su Sky Sport (canale 253) e in streaming su Dazn, SkyGO e Now.